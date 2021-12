Die Schüler der Georg-Göpfert-Mittelschule bringen hier ihre Weihnachtspäckchen zur Sammelstelle. Die Schule in Eltmann beteiligt sich auch in diesem Jahr wieder an der großen Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“. Die Mittelschüler schickten in den vergangenen Tagen 70 Päckchen auf ihren Weg zu den Kindern. Mit besonderer Freude stellten die Schülerinnen und Schüler den Inhalt der Päckchen zusammen. Bei der Flessabank in Eltmann war die Sammelstelle und von dort aus ging es in die weite Welt. Diese Geschenke sollen ein Zeichen der Solidarität sein, ganz im Sinne der Weihnachtsbotschaft , sagen Lehrer und Schüler . Foto: Günther Geiling