Der Knetzgauer Seniorenkreis besteht seit 50 Jahren. Aus diesem Grund fand eine Jubiläumsfeier statt, die mit einem Dankgottesdienst in der Kirche begann und der sich ein Festakt im Pfarrsaal anschloss.

„Den Anstoß zur Gründung des Seniorenkreises gab der damalige Pfarrer Erich Seitz“, blickte Hannelore Glass vom Leitungsteam der Senioren zurück. So erfolgte am 8. Dezember 1972 im Gasthof Ruß im Beisein von 60 Frauen und Männern die Gründung des „Seniorenclubs“, wie er sich damals nannte. Gründungsvorsitzende war Eva Schenk, ihr Nachfolger Rudi Kern. Nachdem die Räumlichkeiten im Gasthof nicht mehr ausreichten, trafen sich die Senioren im TSV-Sportheim, bis im Dezember 1978 der Pfarrsaal fertiggestellt war.

Hier treffen sich bis heute die Senioren in regelmäßigen Abständen in geselliger Runde. Inge Seelmann übernahm im Sommer 2012 den Tanzkreis. Dieser bereicherte die Jubiläumsfeier mit schönen Tänzen. Lange stand Rosa Böhm an der Spitze der Senioren und Dora Stiller war ihre Stellvertreterin. Maria Höhn vertrat die Senioren über zwei Wahlperioden im Pfarrgemeinderat und gehörte somit auch zum Leitungsteam. Krankenbesuche und Gratulationen zum Geburtstag sind bis heute ihre Aufgabe. Vor zehn Jahren trat die im Dezember 2015 verstorbene Rosa Böhm zurück und Ilse Steppert, Rita Waldheuser und Maria Höhn führten die Knetzgauer Senioren weiter. Seit zweieinhalb Jahren ist nun Hannelore Glass mit im Leitungsteam.

In seinen Grußworten nahm Pfarrer Michael Weck Bezug auf das Evangelium des vorangegangenen Dankgottesdienstes. Knetzgaus Bürgermeister Stefan Paulus bezeichnete den Seniorenkreis als einen wichtigen Bestandteil für ein gutes Miteinander, der sich seit 50 Jahren am Leben gehalten habe. Grußworte übermittelte zudem Anna Krug vom Senioren-Forum Dekanat Haßberge . Johannes Eirich umrahmte die Feier musikalisch und Robert Beetz trug als Nikolaus verkleidet unterhaltsame Gedichte vor. Christiane Reuther