Wie alljährlich zum bundesweiten Vorlesetag, einer gemeinsamen Initiative von Die Zeit, Stiftung Lesen und Deutsche Bahn Stiftung, starteten an der Grundschule Bad Brückenau besondere Aktionen, um bei den Kindern Lust auf das (Vor-)Lesen zu wecken. Die Lesebeauftragte der Schule, Prisca Zwiefel, organisierte in Zusammenarbeit mit Nicole Wirth von der Staatlichen Realschule Bad Brückenau spannende Vorlese-Erlebnisse für die Grundschulkinder.

In neun Klassenzimmern konnten die Kinder in fesselnde Geschichten eintauchen. Hierzu waren neun Schülerinnen und ein Schüler der Realschule an die Grundschule gekommen. Von "Harry Potter" über "Die drei Musketiere" bis hin zur "Schule der magischen Tiere", um nur ein paar Beispiele zu nennen, bot sich ein breit gefächertes Angebot, aus dem die Kinder im Vorfeld ihren Favoriten auswählen konnten. Die Zehntklässler zogen ihr Publikum in den Bann der Fantasie.

Ein Besuch in der Stadtbibliothek sollte den Erstklässlern Appetit auf das Schmökern machen. Die Klassenlehrerinnen hatten dabei Verstärkung durch Claudia Körber, die sich während ihres Ruhestands nach wie vor ehrenamtlich in verschiedenen Bereichen für die Grundschule engagiert. Kulturreferentin Dagmar Drescher stellte den Kindern das Angebot der Stadtbibliothek vor.

Einen weiteren Höhepunkt bildete der Lesewettbewerb für die 2., 3. und 4. Klassen. In einer Vorentscheidung wählte jede Klasse je zwei beste Leser aus. Die stellten ihr Können vor Publikum und einer Jury in der Aula unter Beweis. Nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen gingen als Jahrgangssieger hervor: Louis Reinke (Klasse 2a), Wasim Fattoum (3a) und Valerie Raab (4b). Als Preise gab es Lesekönig-Urkunden und Buchgutscheine, gesponsert von der Buchhandlung Nikolaus und dem Elternbeirat. Auch die Zweit- und Drittplatzierten wurden geehrt. Barbara Buz