Nach einem Glätteunfall am Donnerstag um 7.15 Uhr auf der Ortsverbindungsstraße von Fornbach in Richtung Oberlauter musste eine 59-Jährige mit schweren Verletzungen ins Klinikum eingeliefert werden. Die Frau aus Thüringen kam aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei glatter Fahrbahn kurz vor dem Ortseingang Oberlauter mit ihrem Fiat von der Straße ab, verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug und überschlug sich. Das berichtet die Polizeiinspektion Coburg. Die Frau wurde vom Rettungsdienst ins Coburger Klinikum gebracht und stationär aufgenommen. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von mindestens 10 000 Euro. Ein Abschleppdienst nahm den Fiat mit. red