Gewerbegebiet ist auf den Weg gebracht

Nach der mittlerweile sechsten Auslegungsrunde dürfte der Bebauungsplan für das Lonnerstadter Gewerbegebiet "Edelgraben I und II" nun endgültig in trockenen Tüchern sein. Wobei die Gemeinderatsmitglieder schon im April glaubten, mit dem Satzungsbeschluss das Verfahren abschließen zu können. Dann aber wurde vom Landratsamt eine nochmalige Auslegung gefordert.

Die dabei eingegangenen Stellungnahmen wurden in der jüngsten Sitzung gemeinsam mit dem Planer Georg Schreiber abgewogen. Insbesondere ging es dabei um eine kleine Teilfläche, die aufgrund des Immissionsschutzes als eingeschränktes Gewerbegebiet eingestuft werden musste. Die Einwendungen seien bereits zuvor mit dem Landratsamt und der Regierung von Mittelfranken abgestimmt worden, teilte Bürgermeisterin Regina Bruckmann (FW) mit. Der Satzungsbeschluss wurde anschließend einstimmig gefasst, so dass die Bauleitplanung mit der Veröffentlichung Rechtskraft erhält. See