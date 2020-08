Gemüse macht glücklich

Zu einer Feldführung der anderen Art haben die Landfrauen des Bayerischen Bauernverbandes (BBV) in Lichtenfels eingeladen.

Kartoffeln und Getreide auf dem Acker kennt jeder, aber Gemüse in so einer Vielfalt konnten die Teilnehmer nur bei dieser Führung mit allen Sinnen erleben. Ein schöner Bauerngarten mit seiner Vielfältigkeit an Gemüse, Kräutern und Blumen ist auch auf dem Acker möglich, erklärte Elvira Hornung über ihren Gemüseanbau. Was früher gang und gäbe war für die bäuerlichen Großfamilien, das Gemüse auf dem Acker anzubauen und übers Jahr zu ernten und als Wintervorrat einzuzkochen oder einzulagern, weiß die kluge Bäuerin auch heute noch zu nutzen und zu schätzen.

Neben Kartoffeln reihten sich Tomaten, Blumenkohl,Wirsing, Spitzkohl, Zwiebeln, Lauch, Salat, Zucchini, Mangold und noch vieles mehr. Aber auch, wie es sich für einen schönen Bauerngarten gehört, eine Vielfalt an blütenreichen Blumen, die für zahlreiche nützliche Insekten sorgen. Elvira Hornung erklärte den Teilnehmern, das sie bei der Pflanzung des Gemüses auch darauf achte, welches Gemüse gut mit anderem Gemüse als Nachbar wachsen kann und wie sie die Mondphasen nutzt. Und so nebenbei sagt sie lachend: "Mein Gemüse sieht mich jeden Tag." Dabei merkt man ihr an, wie viel Freude und Ausgleich ihr diese Arbeit macht.

Zum Abschluss servierte sie den Teilnehmern noch einen bunten Teller mit leckeren Brotaufstrichen mit Zucchinihimbeermarmelade, Zucchinichutney sowie Zucchininusskuchen und Zucchinichips. red