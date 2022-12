Zu einem schweren Verkehrsunfall mit einem, dem bisherigen Kenntnisstand nach, alleinbeteiligten Pkw ist es am Dienstagabend auf der Staatsstraße zwischen Weisbach und Bischofsheim an der Rhön gekommen. Der Fahrer erlitt schwere Verletzungen, schreibt das Polizeipräsidium Unterfranken in einer Pressemitteilung.

Nach ersten Erkenntnissen war der 62-jährige Fahrer mit seinem Auto auf der St2289 in Fahrtrichtung Weisbach unterwegs. Mutmaßlich gegen 17.30 Uhr kam der Pkw aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte seitlich gegen einen Baum. Durch die Wucht des Aufpralls erlitt der Fahrer und einzige Insasse des Fahrzeugs schwere Verletzungen. Er musste von der Feuerwehr aus dem beschädigten Fahrzeug befreit werden, bevor er nach notärztlicher Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht werden konnte. Neben dem Notarzt und dem Rettungsdienst waren auch die örtlichen Feuerwehren im Einsatz.

Die weiteren Ermittlungen werden von der Polizeiinspektion Bad Neustadt Saale durchgeführt. Um den Unfallhergang exakt rekonstruieren zu können, wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Schweinfurt auch ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Staatsstraße war gesperrt. Mögliche Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Tel. 09771/6060, mit der Polizei Bad Neustadt in Verbindung zu setzen. pol