Auf einem Parkplatz in der Michelinstraße übersah am Freitagnachmittag eine 61-jährige Autofahrerin beim rückwärts Ausparken eine 70-jährige Fußgängerin und verletzte diese leicht. Fünf Verletzte nach Abbiegeunfall Am Freitag kam es an der Kreuzung Hauptstraße/Weißbergstraße in Priesendorf zu einem Abbiegeunfall. Eine 92-jährige Autofahrerin übersah hierbei ein entgegenkommendes Fahrzeug. Die 92-Jährige und ihre beiden Mitfahrer, die 68-jährige Fahrerin des anderen Autos und ihr Beifahrer wurden alle mit leichten bis mittelschweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 33 000 Euro. Fahrt ohne Schein

endet auf Acker Ein 17-Jähriger war am Freitag mit dem Mercedes seiner Oma unterwegs und kam zwischen Sambach und Wingersdorf von der Straße ab. Seine Fahrt endete auf einem Acker. Der junge Mann erzählte der Polizei zuerst eine "Räuberpistole": Das Auto sei von einem Unbekannten entwendet worden. Der 17-Jährige verstrickte sich bei seiner Geschichte laut Polizei aber in Widersprüche. So konnte der tatsächliche Tathergang geklärt werden. Am Auto entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 35 000 Euro. Der Unfallfahrer wurde nur leicht verletzt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen diverser Verkehrsdelikte, wie Fahren ohne Fahrerlaubnis, Unfallflucht und andere.

Garagentor angefahren und geflüchtet Mit einem bislang unbekannten Fahrzeug wurde in der Straße "Am Knock" am Freitagabend beim Rückwärtsfahren ein Gartentor angefahren und beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Der Verursacher flüchtete, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0951/9129-310 entgegen. Handgreiflicher Streit unter Bekannten Bei einem Streit zwischen einem 46-jährigen Mann und einer 44-jährigen Frau kam es am Freitagabend in der Hauptsmoorstraße zu Handgreiflichkeiten. Der Mann hielt der Frau mit den Händen den Mund zu, wodurch er ihr Schmerzen bereitete. Den 46-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Körperverletzung. Mit drei Promille

im Auto unterwegs Ein Anwohner informierte die Polizei über einen orientierungslosen, betrunkenen Autofahrer in der Schulthesgasse. Bei der Überprüfung des 52-jährigen Deutschen mit französischem Wohnsitz wurde ein Alkoholwert von 3,02 Promille festgestellt. Er kam in die Ausnüchterungszelle. Neben dem Entzug der deutschen Fahrerlaubnis erwartet den Fahrer noch ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. pol