Das größte Samba-Festival außerhalb Rio de Janeiros findet seit 1992 in Oberfranken statt. Weit über 3000 Künstler und 200 000 Besucher aus aller Welt zaubern - in normalen Jahren - in die Coburger Innenstadt brasilianisches Flair. Drei Tage verwandelt sich dann die Vestestadt in "Klein Rio". Und eine Frau spielt dabei die wesentliche Rolle: Nini Beyersdorf, die unter ihrem Künstlernamen Nice Ferreira international bekannte Sängerin und Tänzerin aus Coburg. Und nun wird sich Nini Beyersdorf noch engagierter in die Arbeit der Deutsch-Brasilianischen Gesellschaft (DBG) einbringen. Wie die Gesellschaft am Mittwoch in Berlin bekanntgab, hat die in Petrópolis (Bundesstaat Rio de Janeiro) geborene Künstlerin die Sprecherfunktion der DBG-Sektion Coburg übernommen. Ihr Vorgänger Carl-Christian Dressel bleibt der DBG als Präsidiumsmitglied erhalten.

Prot von Kunow, Präsident der DBG, erklärt dazu: "Als künstlerische Leiterin des weltweit größten Samba-Festivals außerhalb von Rio hat Nini Beyersdorf neben ansteckendem Temperament über viele Jahre auch ihre hohe Professionalität und ihr Organisationstalent unter Beweis gestellt. Die DBG freut sich, dass sie davon jetzt noch mehr profitieren kann. Mit ihrer Entscheidung setzt sie ein starkes und positives Signal für die deutsch-brasilianischen Beziehungen."

"Äußerst schwierige Zeiten"

"Beide Länder durchleben gerade äußerst schwierige Zeiten", sagt Nini Beyersdorf. "Viele Unternehmen kämpfen ums wirtschaftliche Überleben. Auch wir haben in diesem Jahr die Folgen der Corona-Pandemie zu spüren bekommen und mussten zum ersten Mal das Samba-Festival absagen. Doch wir haben nicht aufgesteckt und innerhalb weniger Wochen vier Stunden Show und Unterhaltung, aber auch nachdenkliche und bewegende Beiträge produziert. All das haben wir dann verteilt auf drei Festivaltage im Internet präsentiert. Für dieses Samba-Festival online hat es aus der ganzen Welt ein überwältigendes Echo gegeben." Im kommenden Jahr soll das Festival aber wieder mit tollen Shows und Künstlern aus möglichst vielen Ländern live in Coburg stattfinden. Nini Beyersdorf verrät: "Auch was die zukünftigen DBG-Aktivitäten der Sektion Coburg angeht, habe ich schon viele Ideen." red