Für klare Entscheidungen

Das Regionalmanagement, die Gleichstellungsstelle und die Volkshochschule im Landkreis Haßberge bieten gemeinsam ein kostenfreies Live-Webinar für Frauen im Landkreis Haßberge an. Darauf weist das Landratsamt Haßberge in Haßfurt hin.

Wenn es um die Vereinbarkeit von Homeoffice und Kinderbetreuung geht, haben Multitasking-Fähigkeit und Zeitkompetenz Hochkonjunktur, was in der aktuellen Situation besonders deutlich wird. Doch welche Methoden des Zeitmanagements gibt es? Wie gelingt effektive Zusammenarbeit? Und welche inneren Antreiber und Zeitdiebe spielen eine Rolle? Auf diese und viele weitere Fragen und Aspekte will die Referentin Anna-Daniela Pickel in ihrem Seminar "Wie führe ich mich selbst? Klare Entscheidungen treffen" eingehen und mit den Teilnehmerinnen Antworten und Lösungen erarbeiten. Das Seminar schließt das erste Halbjahr 2020 der Seminar- und Beratungsreihe "BERUFung mit Zukunft - Frauen auf Erfolgskurs" ab und wird online stattfinden. Beginn des dreistündigen Live-Webinars ist am Dienstag, 30. Juni, um 18 Uhr.

Anmeldung ist erforderlich: telefonisch unter 09521/27344 oder per E-Mail an regionalmanagement@hassberge.de.

Weiterhin können sich Frauen zu Fragen rund um Beruf und Karriere von Martina Thomas beraten lassen. Termine für die kostenfreien Einzelberatungen sind am Mittwoch, 15. Juli, und Mittwoch, 19. August (Anmeldung ist ebenso nötig). red