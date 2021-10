Schwerer Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag auf der B 279 bei Großeibstadt, der sich bis in die Abendstunden hinzog. Der Rettungshubschrauber "Christoph Thüringen" aus Bad Berkach flog die schwerstverletzte 72 -Jährige in die Klinik nach Meiningen. Foto: Hanns Friedrich