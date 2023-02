Im Februar ist der Höhepunkt der Hauptpaarungszeit bei den Wölfen im Veldensteiner Forst. In der Folge kann es zu seltenen unfreiwilligen Begegnungen mit dem Wolf kommen. Zur Information, wie man sich in einem solchen Fall verhält, stellen die Wildtiermanager der Regierungen von Oberfranken und der Oberpfalz, Karsten Gees und Ronja Schlosser, Rangerin Julia Dummert vom Naturpark Fränkische Schweiz-Frankenjura und Förster Sebastian Bäumler vom Forstbetrieb Pegnitz der Bayerischen Staatsforsten Schilder mit Verhaltenshinweisen an beliebten Parkplätzen des Veldensteiner Forstes auf.

„ Wölfe sind manchmal neugierig, generell aber vorsichtig. Bei einer Begegnung mit einem Menschen schätzen sie oft erst die Lage ein, bevor sie dann weglaufen“, erklärt Wildtiermanagerin Ronja Schlosser eine typische Wolfssichtung.

Für Spaziergänger, die im Wald einem Wolf begegnen, hat Wildtiermanager Karsten Gees folgenden Rat: „Bewahren Sie Ruhe und halten Sie Abstand. Zur Not können Sie auch laut rufen und sich großmachen, dann sollte sich ein Wolf von allein zurückziehen.“ Beide Wildtiermanager heben das besondere Verhältnis zwischen Wolf und Hund hervor. Wölfe empfinden Haushunde als Artgenossen und können sie für einen Partner oder Rivalen halten. Im Fall einer Begegnung sollte man seinen Hund eng bei sich, am besten hinter sich halten. So stellt er für Wölfe eine Einheit mit dem Menschen dar und wird anders wahrgenommen. Wichtig ist, Wölfe niemals zu füttern. Auch Essensreste sollten vermieden werden. red