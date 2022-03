Die VR-Bank Bamberg-Forchheim hat 14.000 Euro an den Kunreuther Bürgerverein „Hier lässt’s sich leben e. V.“ gespendet. Der Verein hat die Finanzspritze genutzt, um einen Dacia Spring Comfort für das Projekt „Alltagsbegleiter“ anzuschaffen. Das Fahrzeug wird für Besuchsdienste, Unterstützung beim Einkauf und Fahrdienste genutzt, die der Verein mit seinem Projekt „Alltagsbegleiter“ für Senioren in Kunreuth , Ermreus, Regensberg und Weingarts sowie in der Gemeinde Igensdorf anbietet.

Ehrenamtliches Team

Mit seinen vielseitigen Dienstleistungen unterstützt ein engagiertes, vor allem ehrenamtliches Team ältere Menschen im Gemeindegebiet in ihrem Alltag. Es will deren Wunsch erfüllen, den dritten Lebensabschnitt möglichst selbstständig in der eigenen Wohnung und dem vertrauten sozialen Umfeld zu verbringen. Rainer Lang, Stellvertretender Vorstandsvorsitzender der VR-Bank Bamberg-Forchheim, freut sich zusammen mit Matthias Fischer aus der Kunreuther Filiale, das Projekt weiter ins Rollen zu bringen. „Die Initiative ,Alltagsbegleitung’ ist ein gutes Beispiel für gemeinschaftliches Denken und Handeln. Es passt genau zu unserer genossenschaftlichen Philosophie.“ Lang übergab einen symbolischen Scheck an Landrat Hermann Ulm , Ernst Strian, Erster Bürgermeister der Gemeinde Kunreuth und Edmund Ulm, Erster Bürgermeister des Marktes Igensdorf sowie die Projektverantwortlichen. red