Über 200 Impfwillige kamen in den Saal der Brauereigaststätte Rittmayer in Hallerndorf , um sich die Erst-, Zweit- oder Boosterimpfung gegen das Coronavirus geben zu lassen. Hauptimpfstoff war Moderna .

Die von Hallerndorfer Bürgerinnen und Bürgern ins Leben gerufene Aktion war hervorragend organisiert. Impfarzt Christian Weghorn aus Hirschaid lobte das Engagement der ehrenamtlichen Helfer. Hauptorganisator Alexander Wotschofsky bedankte sich bei der Pächterfamilie der Brauereigaststätte und der Brauerei Rittmayer, die schnell und unbürokratisch ihren Saal in der Ortsmitte von Hallerndorf zur Verfügung gestellt hätten.

Kampf gegen Omikron

Torsten Gunselmann und Mario Holler zogen seitens des Organisationsteams eine ausnahmslos positive Bilanz. „Unter den etwa 230 geimpften Personen waren auch etliche, die eine Erstimpfung bekamen. Im Kampf gegen Omikron haben wir ein gutes Zeichen gesetzt“, sagte Holler. „Jetzt gilt es, weiter zusammenzustehen. Jeder Piks zählt“, erklärte der Mitverantwortliche Gunselmann.

„Bereits am 15. Januar findet ein weiterer Impftag in Hallerndorf statt“, kündigte die CSU-Gemeinderätin Angelika Pfister an.

Zu beachten ist diesmal, dass bei Impfärztin Anne Mörsdorf im Vorfeld feste Termine vergeben werden. „Sie können online und wahrscheinlich auch telefonisch gebucht werden“, sagte Pfister. Die Daten sollen in Kürze auch auf Plakaten veröffentlicht werden.