Über 8000 Euro Schaden hat eine Autofahrerin am Dreikönigstag in Brand angerichtet, als sie über zwei Verkehrsinseln fuhr. Am Morgen kam die Fahrerin auf der B 2 in Fahrtrichtung Eckental beim Abbiegen nach Richtung Brand nach derzeitigem Ermittlungsstand aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit mit ihrem Wagen von der Spur ab und überfuhr die Verkehrsinseln. Hierbei wurden zwei Rohrpfosten mit den Verkehrsschildern beschädigt. Bei dem Zusammenstoß mit dem Bordstein und den Rohrpfosten platzte ein Vorderreifen, und die Frontstoßstange des Fahrzeugs wurde beschädigt. Durch den Verkehrsunfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 8000 Euro am Auto. An den beiden Verkehrsinseln entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 600 Euro. Die Verkehrsteilnehmerin entfernte sich umgehend von der Unfallstelle, ohne für eine ordnungsgemäße Schadensregulierung zu sorgen. Aufmerksame Zeugen teilten den Verkehrsunfall der Polizeiinspektion Erlangen-Land mit. In der Folge ermittelten die Polizeibeamten anhand der Zeugenhinweise die Fahrerin. pol