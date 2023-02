Zu den 37. Internationalen Volkswandertagen in der Gemeinde Hallerndorf haben sich die Vereinsverantwortlichen der Wanderfreunde Kreuzberg Hallerndorf eine besonders schöne Wanderstrecke ausgesucht. Sie führt nicht nur über Flur mit herrlichen Panaromablicken und entlang von Karpfenweihern, sie kreuzt auch – zumindest die große elf Kilometer lange Wanderstrecke – zweimal die Aisch und führt in einem Teilstück auch durch den Staatswald.

„Sowohl die elf Kilometer lange Strecke als auch die kleine Strecke mit sechs Kilometern ist auch für Kinderwagen geeignet“, informiert Wanderwart Tobias Dauer. Sein Team hat jetzt gerade alle Hände voll zu tun, um die Wegstrecken auszuschildern und die Kontrollstellen herzurichten. An diesem Wochenende, 25. und 26. Februar, kann ab 7 bis 12 Uhr zum Wandern gestartet werden. Start- und Zielpunkt ist die Schulsporthalle in Hallerndorf .

Dort und auf den Kontrollen entlang der Strecke werden die Wanderer von den vielen ehrenamtlichen Helfern des Wandervereins bewirtet. „Um dieses Großevent durchführen zu können, brauchen wir so an die 40 Helferinnen und Helfer“, erklärt der stellvertretene Vereinsvorsitzende Edmund Spörl. Er ist seit vielen Jahren mit an der Spitze des Organisationsteams.

An die 1500 Wanderer haben die Wanderfreunde vor Corona im Durchschnitt der letzten Jahre immer als Gäste gehabt. Zu Spitzenzeiten, als die Amerikaner noch in Bamberg stationiert waren, kamen sogar weit über 2000 Wanderer an einem Wochenende in die Gemeinde Hallerndorf .

„In diesem Jahr ist aber alles anders, wir konnten unseren Wandertag nicht wie sonst immer üblich bei den Wandertagen der anderen Vereine bewerben“, gibt der vor drei Jahren neu gewählte Vereinsvorsitzende Herbert Orth Einblicke in die Schwierigkeiten der Planung. Die Wanderer der Wandervereine aus einem Umkreis von bis zu 100 Kilometern bildeten immer das Gros der Teilnehmer.

„Weil wir aber einer der ersten Vereine sind, die jetzt wieder mit den Wandertagen nach Corona beginnen, laufen wir bei der Teilnehmerzahl total ins Ungewisse“, erläutert Orth. Er hoffe darauf, dass dieses Jahr möglichst viele Wanderer aus der näheren Umgebung kommen. „Niemand muss schließlich Mitglied bei einem Wanderverein sein, um bei uns mitzumachen. Und wir haben wirklich eine ausgesprochen schöne Wanderstrecke ausgesucht“, wirbt der Vorsitzende.

Für Parkplätze direkt vor Ort ist gesorgt, die örtliche Feuerwehr wird den Verkehr leiten und Parkplätze zuweisen. Für Anreisende mit dem Zug gibt es einen Shuttledienst ab dem Bahnhof in Eggolsheim nach Hallerndorf und zurück. erl