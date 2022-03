Der Verein Solawi (Solidarische Landwirtschaft) Ebermannstadt konnte sich sehr glücklich schätzen, dass man zu Jahresbeginn 2021 eine Vollzeit-Gärtnerin einstellen konnte. Susa Kemmer verstärkt seitdem das Gärtner-Team und entlastet alle, die im Vorjahr im Ehrenamt den Acker bestellt hatten.

Mit der gelernten Gemüsegärtnerin wurde nach Vereinsgaben der Anbau immer mehr perfektioniert und professionalisiert, nach biologischen Kriterien. Über 40 verschiedene Gemüse- und Kräutersorten werden mittlerweile auf dem Feld der Solawi in Pretzfeld angebaut.

Gärtnerteam aufgestockt

Unterstützt wird Susa Kemmer weiterhin von der Teilzeitkraft Jana Dorsch, die bereits im Vorjahr auf dem Acker aktiv war. Mitte des Jahres wurde das Gärtnerteam aufgrund des hohen Arbeitspensums in der Hauptsaison nochmals aufgestockt. Barbara Haas gehört seitdem auch zum Team auf dem Feld. Auch die Anzahl der Ernteteiler ist im Vergleich zum ersten Anbaujahr gestiegen. Waren es 2020 noch 60 Haushalte, die zu den Solawi-Ernteteilern zählten, so konnten 2021 bereits über 80 Haushalte in den gesunden Genuss von regionalem, fair und nach Biokriterien angebautem Gemüse kommen.

Das Frühjahr war von Radieschen, Blattsalaten, Spinat, Dicken Bohnen, Frühlingszwiebeln und Kräutern geprägt. Nach und nach ergänzten Kohlrabi, Mangold, Zucchini und verschiedene Bohnen das Sortiment. Den ganzen Sommer über gab es eine reiche Ernte an Tomaten.

Erstes Weißkraut

Außerdem konnten sich die Ernteteiler über erstes Weißkraut , Winterheckzwiebeln, Frühkarotten, Edamame und Brokkoli freuen. Auch ein Gruß von den Solawi-Bienen lag dank des verantwortlichen Imkers Christian Kiehr wieder im Erntekorb. Im Herbst wurde aus dem Vollen geschöpft: Kartoffeln, Zwiebeln, rote und gelbe Bete, Kürbis, Karotten, Sellerie, Lauch, Blau- und Weißkraut stapelte sich in den Erntekisten. Vieles wurde im Herbst auch eingelagert. Damit gelang es, die Versorgungslücke im Winter zu verkürzen. War im vergangenen Jahr schon im Januar das Gemüse komplett ausgegeben, so reichte die Ernte 2021 noch bis Anfang März 2022.

Auch im Winter gab es neben den eingelagerten Gemüsesorten zusätzlich Palmkohl, Grünkohl, Feldsalat, Wirsing und schwarzen Rettich frisch vom Feld. Ein besonderes Schmankerl sind die Fränkischen Linsen, die von Reinhard Friedrich in Wohlmutshüll für die Solawi angebaut wurden.

Zum 1. März wurden die Karten neu gemischt und die Ernteanteile neu vergeben. In diesem Jahr ist zwar keine Vergrößerung geplant, aber der Anbau soll verbessert werden. So steht der lang ersehnte Folientunnel auf der Agenda, mit dem sogar eine ganzjährige Versorgung möglich werden könnte.

Nachdem im vergangenen Jahr – geprägt durch Corona – kaum Veranstaltungen möglich waren, soll das dieses Jahr anders werden. Neben verschiedenen Veranstaltungen für die Vereinsmitglieder ist für den Sommer auch ein „Tag des offenen Feldes“ geplant. Außerdem wird die Solawi im Ferienprogramm des Marktes Pretzfeld und der Stadt Ebermannstadt vertreten sein. Zusätzlich sollen Führungen für Schulklassen und Kindergartengruppen angeboten werden. Die Solawi möchte so auch ihren Zielen Öffentlichkeitsarbeit und Umweltbildung gerecht werden.

Projekt alte Obstsorten

Im Herbst startet außerdem ein neues Projekt: Der Markt Pretzfeld stellt der Solawi eine neue Pachtfläche zur Verfügung. In Zusammenarbeit mit dem Landschaftspflegeverband werden dort alte Obstsorten gepflanzt. Ab dem kommenden Jahr ist hier eine sogenannte Agro-Forst-Kultur geplant. Bei dieser alten Form der Bewirtschaftung wird sich zwischen den Baumreihen der Gemüsebau ausdehnen. Neben der neuen Fläche wird auch der jetzige Acker weiter bewirtschaftet. red