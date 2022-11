Der Vorstand der Seniorenunion Forchheim in der CSU traf sich in Burk zur letzten Sitzung in diesem Jahr. Es wurde mit Freude registriert, dass die Mitgliederzahl weiter gewachsen ist, was laut Ortsvorsitzendem Klaus Rapp sicherlich auch auf das interessante Programm in den letzten Jahren zurückgeführt werden könne.

Inhaltlicher Schwerpunkt der Sitzung war die Verabschiedung des Programmes für die nächsten Monate bis zum Sommer 2023. Interessante Themen sind demnach darin zu finden, die eine gute Resonanz erwarten lassen. Beispielsweise gibt es im November einen Gesundheitsvortrag von Professor Jürgen Gschossmann zum Thema Schlaganfall. Es folgt ein politischer Stammtischtreff mit interessanten Themen und Gästen. Ein adventliches Beisammensein wird das Jahr 2022 abschließen.

Zum Jahresbeginn geht es sportlich los mit einem Kegelabend. Im Verlauf des kommenden Jahres werden zwei namhafte Unternehmen in Forchheim besucht. Es wird auch wieder einen Abend zu kommunalpolitischen Themen mit Stadträten geben. Angebote zu Kunst und Kultur stehen ebenfalls im Programmkalender.

Im Vorfeld der Landtagswahlen 2023 wird sich die Arbeitsgemeinschaft in geeigneter Weise mit den Fakten, Trends und Analysen beschäftigen. Zuvor aber gibt es intern als Höhepunkt die Neuwahl des eigenen Vorstandes im März.

Der Seniorenunion Forchheim sei das Für- und Miteinander von Jung und Alt in der Stadt wichtig. Ein Beispiel dafür sei das große Interesse an einer baldigen Renovierung der Minigolfsportanlage und der Errichtung einer fest installierten Sanitäranlage auf der Sportinsel. Diesbezüglich war ein weiterer Tagesordnungspunkt der Sitzung das Ergebnis eines Informationsgespräches zwischen dem Ortsvorsitzenden der Seniorenunion und Oberbürgermeister Uwe Kirschstein . Wie der Ortsvorsitzende in dem Gespräch erfuhr, soll ein früherer Stadtratsantrag nun in die Planungsphase aufgenommen werden. Voraussichtlich können die Bauarbeiten dann 2023 begonnen werden. Sie sollen innerhalb der kommenden zwei Jahre abgeschlossen werden. red