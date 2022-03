Birnen, Quitten, Zwetschgen, Mirabellen und anderes Obst wächst jedes Jahr aufs Neue auf den Bäumen und muss verwertet werden. Michaela Engelhardt aus Weingarts nutzt die schönsten Früchte für den Likör oder Obstbrand, die beiden Schafe Brownie und Hope knabbern dagegen das, was übrig bleibt. Doch wegen der Corona-Epidemie kamen kaum Gäste nach Weingarts .

Daher kam die Obstbrennerin auf die Idee, mit dem Obst eine fruchtige Note in scharfen Senf zu bringen. Dieser lässt sich statt Butter aufs Brot streichen, schmeckt aber auch auf Käse, Würstchen oder bringt eine scharf-fruchtige Note in Salatsaucen. Engelhardt nutzt Senfpulver als Grundlage für ihre fruchtig-scharfen Kreationen, wiegt das Obst und die anderen Zutaten in die Schüssel, bevor alles gründlich miteinander verrührt und schließlich in die Gläser gefüllt wird.

Als Gärtnerin für Obstbau kennt sich Michaela Engelhardt mit den Früchten aus. Und als Genussbotschafterin für Oberfranken zeigt sie anderen Menschen die schmackhafte Seite ihrer Heimat. Der Hofladen selbst ist von Dienstag bis Samstag von 14 bis 20 Uhr geöffnet. Weitere Infos unter www.brennerei-geistreich.de.