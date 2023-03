Am Freitag, 3. März, wird die Opernsängerin und Gesangspädagogin Cornelia Götz ihr 33-jähriges Bühnenjubiläum mit einem Konzert im Pfarrgemeindehaus „ Adolph Kolping “ in Neunkirchen am Brand feiern. Beginn ist um 20 Uhr.

Nachdem sie ihr Lebensweg seit drei Jahren nach Pommer geführt hat, ist sie seit Anfang des Jahres die neue Chorleiterin der katholischen Kirchengemeinde von Neunkirchen. Götz gründete das neue „Studio 4K“ in Neunkirchen mit. Ihre Gesangskarriere begann 1990 im Opernstudio München mit Gastvertrag als „Königin der Nacht“ in Lübeck und einem ersten Festvertrag am Opernhaus in Nürnberg. Sie durfte im Verlauf ihrer Karriere bis zur Met in New York an vielen Häusern ihre Gesangskunst darbieten.

Begleitet wird Cornelia Götz (Sopran) vom Streichquartett Fidelia mit Bernd Müller (Leiter der Fürther „Streichhölzer“, „Ventuno“ und „Klang-Lust“, Violine), Shania Lange (Kulturpreisträgerin der Stadt Fürth, ebenso Violine), Christopher Scholz (Viola) und Irene von Fritsch (Violoncello).

Die Stücke wurden laut Cornelia Götz zum Großteil speziell für diesen Abend arrangiert, so dass bekannte Opern- und Operettenarien sowie Mozart-Lieder in ungewöhnlichem Gewand zu einem neuen Hörerlebnis verwandelt und doch der ursprünglichen Idee gerecht werden.

Das Konzert findet am Samstag, 4. März, auch in Erlangen im Wassersaal der Orangerie statt (Beginn 19.30 Uhr). red