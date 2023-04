Die 14. Neunkirchener Kulturtage finden vom 9. April bis 7. Mai statt. Bürgermeister Martin Walz sagt in seinen Grußworten: „Unsere Veranstaltungen beweisen, dass es auch außerhalb der großen Zentren ein beachtenswertes Kulturgeschehen gibt. Den wesentlichen Beitrag dazu liefern unsere vielen, sehr aktiven Vereine und Institutionen.“ Das vielfältige Programm wurde mit Unterstützung der Sparkasse Forchheim erstellt.

Das Programm

Sonntag, 9. April, 18.30 Uhr, Mittelschule Neunkirchen, Jubiläumskonzert 50 Jahre „Original Schwabachtaler Musikanten “.

Montag, 10. April, 15.30 Uhr, rund um Neunkirchen, „Klangblumenweg“ – spazieren gehen und Musik genießen mit der Jugend- und Trachtenkapelle Neunkirchen, die am Wegesrand aufspielt.

Freitag, 14. April, 18 Uhr, Felix-Müller-Museum, Lesung „Sagen und Mundart aus Neunkirchen“.

Sonntag, 16. April, 14 Uhr, Pfarrkirche St. Michael, Kirchenführung – Symbole und Sinnzeichen aus über 700 Jahren gelebten Glaubens.

Montag, 17. April, 16.30 Uhr, Rathausfoyer Klosterhof, Vernissage und Ausstellung „Farbwelten“.

Donnerstag, 20. April, 19 Uhr, Felix-Müller-Museum, Vortrag „Fränkischer Volkshumor im Spiegel von Ortsnamen des Landkreises Forchheim“.

Freitag, 21. April, 20 Uhr, Marktbücherei St. Michael, Vortrag „Pünktlich wie die Maurer – Handwerksredensarten und ihre wunderbaren Geschichten“.

Sonntag, 23. April, 14 Uhr, Zehntspeicherplatz (Brunnen), kulturhistorische Führung durch den Innerort.

Freitag, 28. April, 15.30 Uhr, Marktbücherei St. Michael, „Piraten-Nachmittag“.

Freitag, 28. April, 19.30 Uhr, Zehntspeicher, Comedy Matthias Walz „macht Spaß“.

Sonntag, 30. April, 15 Uhr, Christuskirche, Kirchenführung „Schauen – staunen – verstehen“.

Samstag, 6. Mai, 19 Uhr, Christuskirche, Konzert für klassische Gitarre mit André Simão.

Sonntag, 7. Mai., 19 Uhr, Christuskirche, Konzert des Hockenbergquartetts.

Den Auftakt machen die „Original Schwabachtaler Musikanten “. Sie laden anlässlich ihres 50-jährigen Bestehens zum Benefiz-Osterkonzert in die Mehrzweckhalle der Mittelschule Neunkirchen ein. Fans der böhmischen Blasmusik kommen an diesem Abend auf ihre Kosten. Nach dem etwa eineinhalbstündigen Konzertteil schließt sich Tanz- und Unterhaltungsmusik bis in die Nacht an. Für Speisen und Getränke ist gesorgt. Der Erlös der Veranstaltung geht zugunsten des Baus eines generationenübergreifenden Bewegungsparks in Neunkirchen. Eintritt 15 Euro, Vorverkauf bei Inge Häfner, Telefon 09192/8660, Einlass 17.30 Uhr. red