Am Freitag hat sich in Stöckach ein Verkehrsunfall mit Fahrerflucht ereignet. Ein 29-jähriger Lastwagenfahrer streifte in der Hauptstraße mit dem Spiegel einen entgegenkommenden Reisebus und verursachte an diesem einen Schaden in Höhe von circa 5000 Euro. Der Fahrer bemerkte den Anstoß offensichtlich, fuhr jedoch einfach weiter. Sofort eingeleitete Ermittlungen der Polizeiinspektion Ebermannstadt führten zum Verursacher. Diesen erwartet nun ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort .