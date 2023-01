Pflichttermin für die Musikvereinsvorstände aus dem Landkreis Forchheim: Sie folgten fast vollzählig der Einladung zur Forchheimer Kreisversammlung im Nordbayerischen Musikbund (NBMB) durch Kreisvorsitzende Claudia Heim ins Musikheim der Bläsergruppe Pautzfeld.

Erstmals nach zwei Jahren wieder in Präsenz, füllten 68 Vereinsvertreter sowie eine ganze Reihe von Polit- und Verbandsprominenz die Reihen. Seitens des NBMB kamen Bezirksverbandspräsident Thomas Kolb und sein Stellvertreter Georg Schirner nach Pautzfeld.

In ihrem Rechenschaftsbericht stellte Claudia Heim eindrucksvoll dar, dass die intensiven Bemühungen während der Pandemie, trotz schmerzhaften Rückgangs der Musikerzahlen vor allem im Jugendbereich, langsam wieder Anlass zu neuem Optimismus geben. Erfreulich sei vor allem, dass die Theorie- und Praxislehrgänge auf Kreisebene, die der Vorbereitung auf die D1-Leistungsprüfungen dienen, im laufenden Schuljahr wieder von 78 jungen Musikern besucht werden. Damit übersteigt diese Zahl den Negativrekord aus dem Pandemie-Schuljahr 2021/22. Der Anteil der gemeldeten Jungmusiker bis 18 Jahren beträgt 54 Prozent der insgesamt 2119 aktiven Musikerinnen und Musiker im Kreisverband .

Noch erfreulicher waren die Ergebnisse der Leistungsprüfungen D2 des Schuljahres 2021/22. Dort absolvierten 39 Musiker aus neun der 22 Mitgliedskapellen im Kreisverband Forchheim die anspruchsvollen Theorie- und Praxisprüfungen – so viele wie nie zuvor.

Die Seminarwoche an der Musikakademie Hammelburg nebst Prüfungen zum Leistungsabzeichen D3 des NBMB absolvierten eine Musikerin aus Forchheim-Buckenhofen und zwei Musiker aus Langensendelbach.

Eine Bereicherung der musikalischen Arbeit auf Kreisebene war der erstmals abgehaltene Ganztagesworkshop „Böhmische Blasmusik“. Drei Profis der berühmten „Egerländer Musikanten “ unter Regie von Martin Hutter konnten als Dozenten gewonnen werden und 32 erfahrene Musiker folgten dem Ruf in die Schule nach Langensendelbach.

Viel Positives konnte auch die Leiterin der Kreis-Bläserjugend, Michaela Kist, berichten. Aus den Corona-Hilfsprogrammen wurden von den Kreis-Musikvereinen insgesamt 40 Anträge gestellt und den Antragstellern in den vergangenen drei Jahren knapp 100.000 Euro bewilligt. Apropos Finanzen: Ohne die Unterstützung des Landkreises und der Zukunftsstiftung der Sparkasse Forchheim wäre vor allem die musikalische Ausbildungsarbeit des Kreisverbandes undenkbar.

Dank dieser Unterstützung war es für Kreisgeschäftsführer Heiner Kredel kein Problem, einen ausgeglichenen Kassenbericht vorzulegen. Das Jahr 2023 wird mit einigen Höhepunkten aufwarten: Am Pfingstwochenende, 26. bis 29. Mai, wird anlässlich des 60. Jubiläums der Weilersbacher Musikanten die alljährliche Musikerkerwa zum Kreismusikfest mit Festzug und Gemeinschaftschor. Am Wochenende 1. und 2. Juli finden anlässlich des 50. Gründungsjubiläums des Musikvereins Forchheim-Buckenhofen Wertungsspiele des Bezirkes Oberfranken des NBMB in den beiden Gymnasium-Turnhallen in der Forchheimer Ruhalmstraße statt. Zwei Wochen später feiert der Verein seinen Geburtstag vom 13. bis 16. Juli. Auch der Musikverein Bläsergruppe Pautzfeld wird 50, er feiert sein Kreismusikfest aber zeitversetzt erst im Juni 2024.

Mit Freude hieß Claudia Heim einen neuen Verein willkommen: Seit Jahresbeginn gibt es den Musik- und Spielmannszug Forchheim. Es handelt sich aktuell noch um einen eingetragenen Verein in Gründung, der nach dem juristischen Prozedere offiziell dem Nordbayerischen Musikbund, Kreisverband Forchheim, angehören wird. Dies gab sein Vorsitzender Florian Hölzl in seiner Vorstellungsansprache bekannt. red