Die 14. Neunkirchener Kulturtage gehen dem Ende entgegen. Am Samstag, 6. Mai, 19 Uhr, gibt André Simão in der Christuskirche ein Konzert für klassische Gitarre . In Taubaté/Brasilien geboren, begann André Simão, sich mit neun Jahren das Gitarrespielen beizubringen und beendete 2003 sein Studium im Hauptfach Gitarre an der Universidade de São Paulo bei Professor Edelton Gloeden. 2010 schloss er sein Studium ab mit dem Diplom „Meisterklasse“ und absolvierte den Master Degree in Performance an der Universität Mozarteum Salzburg. Zurzeit wohnt er in Nürnberg, wo er seine künstlerische Laufbahn weiterentwickelt. Außerdem unterrichtet er Gitarre an der Sing- und Musikschule Erlangen und am Musikinstitut. Der Eintritt ist frei. red