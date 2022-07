Im Rahmen des „Vibraphonissimo“-Festivals gastiert das Duo Waltersdorfer am Sonntag, 24. Juli, 17 Uhr, im Innenhof der Kaiserpfalz in Forchheim . Die zwei Grazer Brüder Leo und Niki Waltersdorfer reizen gemeinsam die Grenzen des Wunderlands der Schlaginstrumente aus. Der Ältere, Leo, ist Schlagwerker im Bühnenorchester der Wiener Staatsoper , der Jüngere, Niki, ist Jazz-Schlagzeuger, Komponist, Sänger und Leadgitarrist in seiner Band „Candlelight Ficus“. Im gemeinsamen Projekt werfen sie ihre Erfahrungen, eine Menge Sounds und noch mehr Instrumente in einen Topf. Eintrittspreise: 16 Euro, ermäßigt 14 Euro. Karten im Vorverkauf gibt es online unter www.jtf.de. Foto: Duo Waltersdorfer