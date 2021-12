Das Impfzentrum startet einer Mitteilung des Landratsamtes zufolge am Sonntag, 19. Dezember, mit den Kinderimpfungen . Über die Weihnachtsfeiertage finden dann weitere Impfungen für die Fünf- bis Elfjährigen statt. Ab dem 3. Januar können an sieben Tagen der Woche Impfungen für Kinder angeboten werden. Geimpft wird in einer separaten Impfstraße nur für die Kinder.

Kinderimpfungen erfolgen demnach nur mit Terminbuchung unter www.terminland.eu/ugef/ oder unter www.impfzentrum-forchheim.de/. Termine können ausschließlich für Erstimpfungen gebucht werden. Die Termine für Zweitimpfungen bekommen die Impflinge im Impfzentrum . Diese werden drei Wochen nach der Erstimpfung zur selben Uhrzeit im Impfzentrum vorgenommen.

Zum Impftermin müssen die Eltern folgende Unterlagen mitbringen: die Buchungsbestätigung (E-Mail) des Impftermins, den Aufklärungsbogen mRNA Impfstoff (zu finden unter www.impfzentrum-forchheim.de/), das ebenfalls dort zu findende Anamneseblatt mit Einwilligungserklärung und die Krankenversichertenkarte (alternativ: Kinderausweis , Reisepass oder Geburtsurkunde). red