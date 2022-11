Einen Klassensatz des dritten Bandes der „Isar-Detektive“ hat MdL Sebastian Körber ( FDP ) der Grundschule Ehrenbürg in Mittelehrenbach zum bundesweiten Vorlesetag am Freitag vorbeigebracht. Die Bücher wurden an Schulleiterin Daniela Drummer übergeben.

Freuen darf sich über diese Buchspende die Klasse 4 a. Die Schülerinnen und Schüler schlugen vor, dass man den Lesepatenkindern aus der zweiten Klasse daraus vorlesen könnte.

Nach den ersten beiden Bänden gab das Parlament den dritten Band der „Isar-Detektive“, „Eine Falle für die Fahrraddiebe“, heraus. Das Buch kann – solange vorrätig – von Schulen bestellt werden unter bayern.landtag.de/isar-detektive/bestellung. Auch der Landtagsabgeordnete Michael Hofmann ( CSU ) las den Schülerinnen und Schülern der fünften Klasse der Ritter-von-Traitteur-Schule in Forchheim aus der Krimireihe „Isar-Detektive“ vor. Begrüßt wurde Hofmann von Schulleiter Klaus Peter Sunder, Klassenleiterin Gabriele Zeis und Anna Maria Schink.

Missstände im Pausenhof

Nach dem Vorlesen berichteten Schülerinnen und Schüler über Missstände. Ein großes Problem seien Verschmutzungen, die auf dem Pausenhof von schulfremden Personen meist in den Abendstunden hinterlassen würden. Plastiktüten, leere Flaschen bis hin zu Glasscherben müssten sie dann am nächsten Tag wegräumen. Teilweise werde der Pausenhof auch als Parkplatz genutzt. Dabei sei es auch schon zu Beschimpfungen gekommen. red