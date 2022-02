Hoher Sachschaden ist am Mittwochnachmittag beim Brand eines Fahrzeuges auf der A3 entstanden. Ein 36-jähriger Österreicher war mit seinem hochwertigen Hybridfahrzeug auf der Autobahn in Fahrtrichtung Regensburg unterwegs. Um 14 Uhr leuchteten im Armaturenbrett mehrere Kontrollleuchten auf. Der Fahrer fuhr an der Anschlussstelle Nürnberg-Behringersdorf von der Autobahn und stellte das Fahrzeug in der Ausfahrt ab. Dort fing nach wenigen Sekunden der Motorraum Feuer.

Fahrer und Beifahrer konnten das Auto noch verlassen und blieben unverletzt. Das Fahrzeug brannte trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehr aus Heroldsberg komplett aus. Der Sachschaden liegt bei rund 80 000 Euro. Während der Lösch- und Bergungsarbeiten wurde die Ausfahrt Nürnberg-Behringersdorf durch die Autobahnmeisterei Erlangen komplett gesperrt. pol