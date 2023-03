Der Verein „Kunst und Musik im Schloßpark Unterleinleiter “ hielt im Sitzungssaal des Rathauses seine Jahreshauptversammlung ab. Vorsitzender Eduard Nöth dankte dem Eigentümer des Schlossparks , Ludwig Fleckenstein, für die hervorragende Zusammenarbeit mit dem Verein und die kostenlose Bereitstellung des Parks für alle Veranstaltungen sowie die Unterstützung durch sein Personal.

Mit Blick auf die abgelaufene Konzertsaison 2022 stellte der Vorsitzende fest, dass alle geplanten Konzerte bei sehr gutem Besuch und herrlichem Wetter auf der Waldwiese des Parks abgehalten werden konnten. Auf Wunsch des Eigentümers spielte auch die Blaskapelle Unterleinleiter-Dürrbrunn erstmals am Tag des offenen Parks im September.

Erfreut und dankbar nahm der gesamte Vorstand die Auszeichnung des Kulturvereins „Kunst und Musik“ mit dem Kulturpreis des Landkreises Forchheim für seine über 20-jährige ehrenamtliche Arbeit zur Bereicherung des kulturellen Lebens im Landkreis entgegen und sah darin den Auftrag, diesen Weg weiterzugehen.

Schatzmeister und Geschäftsführer Helmuth Ochs berichtete von geordneten Finanzen und verwies darauf, dass sich der Verein nach wie vor selbst trage und ohne jegliche staatliche Förderung hochwertige Kultur im Schlosspark anbiete.

Bei der Vorstellung des Jahresprogramms, das in einem Veranstaltungsflyer zusammengefasst ist, erläuterte Helmuth Ochs, dass 2023 wie üblich vier Konzerte , zwei mit Streichern und zwei mit Bläsern, stattfinden. Hinzu kommt ein Kindertheater mit dem Ensemble des Fränkischen Theatersommers. Am Samstag, 22. Juli, um 11 Uhr kommt das „Schätzchen der Piratin“ von Heiner Kondschack zur Aufführung.

Das Eröffnungskonzert der Saison gestaltet Karlheinz Busch mit dem Bamberger Streichquartett und dem Solo-Klarinettisten der Bamberger Symphoniker , Günther Forstmaier, am Samstag, 24. Juni, um 16 Uhr auf der Waldwiese. „Musik für die Seele – ein Sommernachtstraum“ steht auf dem Programm. Eine bunte Reise in die Welt der Blechbläsermusik unter dem Motto „frisch, fränkisch, frei“ präsentiert am Samstag, 8. Juli, um 17 Uhr das „Blech-Quadrat“.

Am Samstag, 22. Juli, um 17 Uhr will das „Saxsession-Damen-Quartett“ mit Saxofonklängen von New York bis Buenos Aires unter dem Titel „Sax in the City“ das Publikum in Schwung bringen. Den Abschluss der Konzertreihe wird am Samstag, 29. Juli, um 17 Uhr das „Elisen-Quartett“ mit Musik für einen lauschigen Sommerabend mit Werken von Händel, Haydn , Dvorak , Piazzola u. a. gestalten.

Wie Ermute Knauer, die Verbindungsfrau des Vereins zum Schlossbesitzer, mitteilte, finden am Sonntag, 30. Juli, und am Sonntag, 10. September, jeweils von 13 bis 18 Uhr Tage des offenen Parks statt. Es besteht für die Bevölkerung die Möglichkeit, den rund 17 Hektar großen Schlosspark , der als Barockgarten angelegt vom vormaligen Besitzer rekonstruiert und mit zahlreichen zumeist modernen Kunstwerken bestückt wurde, zu besuchen. red