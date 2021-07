Bei einem Besuch im Forchheimer Medical Valley Center informierte sich MdL Sebastian Körber ( FDP ) über das Leistungsspektrum der Startup-Firma ProCarement. Die hat sich auf die digitale Pflege von Menschen mit Herzschwäche fokussiert – mittels einer App, die die Betroffenen auf mobilen Geräten verwalten können.

Sebastian Eckl, Geschäftsführer von ProCarement, erklärt die Problematik, die aus seiner Sicht besteht, an einem Beispiel: „Ein Patient mit Herzinsuffizienz lebt in der Fränkischen Schweiz und nimmt fünfzehn verschiedene Medikamente ein. Das Herz wird zusehends schwächer, in der Lunge sammelt sich Wasser. Er denkt, er sei lungenkrank , weil er nicht mehr gut atmen kann. Ursächlich ist aber die Herzerkrankung . Die Knöchel werden langsam dicker, und der Patient dekompensiert vor sich hin, das heißt, sein Körper kann die Herzprobleme nicht mehr ausgleichen. Er folgt der ärztlichen Anweisung, zu Hause in Tagebüchern sein Gewicht einzutragen und seinen Blutdruck . Diese Einträge ermöglichen es mir dann post mortem zu sagen, warum der Patient gestorben ist, zu welchem Zeitpunkt er noch hätte gerettet werden können durch eine andere Medikation oder warum er auf der Intensivstation lag. Das ist Barbarei“. So werde der Patient im Blindflug quartalsmäßig suboptimal versorgt, behauptet Eckl.

Schnelle Reaktion

Mit der engmaschigen Kontrolle im Care-Center würden die dort beschäftigten 20 Mitarbeiter – darunter Ärzte und Pflegekräfte – sehr schnell anhand vom Patienten gesendeten Daten wie Blutdruck und Sauerstoffsättigung , erkennen, wenn sich das Krankheitsbild verschlechtert. Dann könnten sie sofort den behandelnden Arzt, der über ein Webportal Einblick in die Patientenakte erhält, kontaktieren. Dann sei eine Besprechung über die richtigen Maßnahmen möglich, erklärt Eckl.

Nach drei Monaten sei die Bilanz unter den rund 70 Versuchsteilnehmern mit Herzschwäche , die im Durchschnitt zwischen 65 und 80 Jahre alt sind, beachtlich, resümiert Eckl. Keiner sei gestorben. Aber es seien zahlreiche Notfälle verhindert, Begleiterkrankungen entdeckt und Behandlungen optimiert worden. red