Die Vorsitzende des Musikvereins , Diana Werner, berichtete von den zahlreichen Aktivitäten des Vereins, welche sich nach Corona wieder normalisierten.

Mit Matthias Zippel wurde ein neuer Dirigent gefunden.

Der Kassier Dieter Kollmann berichtete von einem positiven Geschäftsjahr mit dem höchsten Umsatz in der Geschichte des MVH, was natürlich auch einen enormen zusätzlichen Arbeitsaufwand bedeutete. Die Mitgliederzahlen haben sich um 31 erhöht auf derzeit 665 Mitglieder.

Vom musikalischen Bereich und der Ausbildung im Verein berichtete Bernhard Schleicher. 2022 gab es 68 Auftritte des Großen Blasorchesters. Armin Büttner, Viktor Lang und Oliver Kraus haben die meisten Auftritte absolviert.

Insgesamt hat der MVH 215 Musiker, die unterrichtet werden und in den fünf Orchestern spielen. Bei den Solo-Duo-Wettbewerben des BBMV und NBMB war der Verein sehr erfolgreich, und die Teilnehmer spielten der Versammlung einen Beitrag ihres Könnens. Den Beginn machten Moritz Postler und Paul Szarek an den Mallets. Die beiden wurden Landessieger in ihrer Altersklasse. Mathilda Szarek spielte auf der Klarinette. Sie war beim Verbandsentscheid in Sulzbach-Rosenberg erfolgreich. Alina Trautner zeigte auf der Trompete ihr Können. Sie war beim NBMB erfolgreich.

Sehr erfreulich war die Teilnahme an den Leistungsprüfungen des NBMB. Elf Schüler mit D1–Bronze und neun Schüler mit D2–Silber absolvierten erfolgreich ihre Prüfungen. Die Jugendleiter Dominik und Alexander Büttner berichteten von den verschiedenen Aktivitäten der Bläserjugend.

Ein Höhepunkt der Versammlung waren die Ehrungen, die vom Verein und dem Vertreter des NBMB-Kreisvorsitzender Fridolin Hofmann vorgenommen wurden.

Besonders hervorzuheben ist die Ehrung von Bernhard Schleicher für 25 Jahre aktives Dirigieren. Ebenso haben sich Lydia Abert für 15 Jahre und Wolfgang Kraus für 25 Jahre in Funktionärstätigkeiten eine Auszeichnung verdient.

Für 40 Jahre Mitgliedschaft wurden geehrt: Hans Saam, Dieter Kiecke, Christian Obenauf, Hans Frank , Josef Frank , Christin Hau, Paul Freund, Irene Lang, Michael Lindenberger sen., Peter Müller , Josef Puritscher und Andrea Schleicher.

Weiterhin wurden folgende aktive Mitglieder geehrt:

Für zehn Jahre: Annika Seidel, Viktoria Maurer, Alina Nagengast, Lina Vollmann, Valentin Vorwerk, Petra Beier, Felicia Dürrbeck, Jannik Böhm, Nina Muschaweck, Johanna Scharnewski; 20 Jahre Dominik Büttner; 25 Jahre Gloria Hänsch, Julia Rascher und Stefanie Gößwein. red