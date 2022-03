Die Hilfsbereitschaft der Gräfenberger ist enorm. Innerhalb von nur einer Woche wurden Lebensmittel- und Hygienepakete im Wert von 7500 Euro gespendet, was mehr als 500 solcher Pakete ausmachte, und Verbandsmaterial für 800 Euro . „Infusionen und Infusionsbesteck kommen noch dazu“, sagte Apotheker Bernd Dotzauer bei der Übergabe der Waren an die Feuerwehr in Gräfenberg .

Die Hilfsaktion ins Leben gerufen hat Jörg Böhm, Mitarbeiter des Kommunalunternehmens in Gräfenberg (KUG). „Wir müssen die Leute unterstützen“, sagte Böhm, der auch die weiteren Kontakte zur ausführenden Spedition hergestellt hat. Bei Bürgermeister Ralf Kunzmann (FW) musste er keine Überzeugungsarbeit leisten. Hilfe für die Bevölkerung in der Ukraine war auch für ihn selbstverständlich, die Sammelaktion entstand. Der Frischemarkt Wölfel und die Neue Apotheke Gräfenberg beteiligten sich an der Aktion, besorgten die Ware und sammelten sie auf Paletten, die dann von der Feuerwehr Gräfenberg geholt wurde.

„Wir legen auf jeden Fall selbst etwas drauf“, betonten Armin Wölfel und Bernd Dotzauer. Alle Beteiligten sind von der enorme Hilfs- und Spendenbereitschaft der Bürger begeistert. „Es ist unglaublich, was die Leute gespendet haben“, sagt Bürgermeister Kunzmann mit Blick auf die voll beladenen Paletten im Feuerwehrhaus. Weitere Paletten wurden bereits zur Spedition in Gefrees geliefert. Diese kümmert sich um den Weitertransport.

Bürgermeister Kunzmann dankte allen, besonders den ehrenamtlichen Helfern und den Bürgern, die diese Spenden ermöglicht haben. Die Gräfenberger Aktion geht noch bis 26. März. Petra Malbrich