Lange hatte man seine Ankunft befürchtet, nun ist er tatsächlich auch in der Fränkischen Schweiz da: der Fischotter geht nun auch in der Lehranstalt für Fischerei in Aufseß auf Raubzug in den Teichanlagen, wie die Regierung von Oberfranken in einer Pressemitteilung erklärt. Die Verantwortlichen des Bezirks reagieren mit einer Zaunanlage. In diesem Zusammenhang warnt die Fachberatung für Fischerei des Bezirks Oberfranken vor der Bedrohung der heimischen Teichwirtschaft und Fischerei durch den Otter.

Da bereits im Winter erste Anzeichen des Fischotters in Aufseß festgestellt wurden, laufen die Planungen für eine ottersichere Einzäunung der Hauptanlage der Lehranstalt für Fischerei bereits. Am Rand der Anlage der Lehranstalt wurde bereits vor einiger Zeit ein einzelner männlicher Otter auf der Überwachungskamera festgehalten. Nun wurden auch eindeutige Beweise seiner Anwesenheit gefunden: er hatte mehrere Forellen, Saiblinge und Karpfen getötet . Mitarbeiter fanden die Reste seines Raubzuges zwischen den Teichen. Besonders gefährdet sind die großen Laichfische. Für die Teichwirte ein großes Problem: Verluste von bis zu 75 Prozent des Fischbestandes sind in betroffenen Gebieten die Regel. Doch auch im Fluss sind die Folgen schon zu beobachten. In der Aufseß sind die Fischbestände stark zurückgegangen. red