Vier Tagen konnten am Ebersbacher Gemeinschaftshaus sowohl Sach- als auch Geldspenden für die Flutopfer in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen abgegeben werden. Von dem gespendeten Geld wurden wiederum benötigte Artikel in den umliegenden Baumärkten und Geschäften gekauft. In Summe kamen über 3500 Sachspenden mit einem Wert von ca. 20 000 Euro zusammen.

Die Sachspenden wurden von der Freiwilligen Feuerwehr Ebersbach erfasst, sortiert und transportfähig verpackt. Mit einem 18-Tonner-Lastwagen, der von der Firma Früchte-Schmidtlein zur Verfügung gestellt wurde, brachten acht Feuerwehrleute die gespendeten Waren nach Sinzig in Rheinland-Pfalz. Dort wurden die Spenden mit lokaler Unterstützung entladen und auf Paletten umgeschlichtet. Als die Feuerwehrler nach 16 Stunden wieder in Ebersbach eintrafen, war bereits eine Vielzahl der Spenden auf dem Weg in die betroffenen Gebiete.

Diese Aktion wäre nicht möglich gewesen ohne die Feuerwehr Neunkirchen, die Ebersbacher Dorfgemeinschaft, den Trachtenverein Ebersbach und die Blaskapelle Ebersbach .

Ein Dank geht auch an die Firmen Getränkevertrieb Elbl, Lothar Buttler Malergeschäft, Elektro Heinlein GmbH, clearaudio electronic GmbH, Früchte Schmidtlein GmbH, Bauspezi Fatabo, Trockenbau Damerau, Sonepar Niederlassung Erlangen, Metzgerei Schumm den Baumarkt Baiersdorf, die Marktgemeinde Neunkirchen am Brand für die Bereitstellung der Räume und des Fahrzeugs für diese nicht in den Pflichtbereich einer Feuerwehr fallende Aktion. red