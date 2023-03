Die 50. Jahreshauptversammlung seit der Gründung des Musikvereins Forchheim-Buckenhofen fand im Musikheim an der Staustufe in Buckenhofen statt: jenem Gebäude, das 1980 zu einem Zeitpunkt in Betrieb genommen wurde, als der Verein etwa 250 Mitglieder und sein damals einziges Orchester, die Jugendblaskapelle, etwa 40 Musikerinnen und Musiker zählte.

Mit musikalischer Früherziehung, Flöte-Orff-Ausbildung, Bläserklasse, Juniororchester, Jugendblasorchester, Blasorchester „Klangfusion“, Buckenhofener Blasmusik, Bläserphilharmonie Forchheim und diversen Bläserensembles tummeln sich im Jubiläumsjahr 2023 während der Woche etwas mehr als 400 Musizierende vom frühen Nachmittag bis in die späten Abendstunden in diesen Räumen.

Diese akute Raumnot zog sich vor zahlreich erschienenen Kommunalpolitikern wie ein roter Faden durch die ansonsten durchweg positiven Meldungen des Vorsitzenden Bernd Froese und seines siebenköpfigen Vorstandsteams. Im ersten Jahr nach Corona, das wieder weitestgehend ohne Einschränkungen musikalisch wie gesellschaftlich gestaltet werden konnte, blieb die Mitgliederzahl stabil bei 1130. Die Zahl der Aktiven stieg deutlich und überwand erstmals die 400er-Marke.

Der für den Fachbereich Musik zuständige Vorstand Christian Libera erinnerte an die Konzertreise an den Gardasee. Das Frühlingskonzert mit dem Solisten Alexander Wurz in der Konzerthalle Bamberg und die Open-Air-Konzerte in Forchheim zählten zu den Höhepunkten ebenso wie die erstmalige Zusammenarbeit mit dem Jungen Theater, bei der die Weihnachtsgeschichte nach Charles Dickens auf dessen Bühne gebracht wurde.

Den sehr wichtigen Fachbereich der Ausbildung verantwortet Andreas Bauer , der auch als Dirigent des Jugendblasorchesters fungiert. Ihm obliegt die Koordination des gesamten Unterrichtsbetriebes für rund 250 Kinder und Jugendliche, angeleitet von 16 Musikpädagogen. Mit Stolz wies er darauf hin, dass sogar der Blasmusik-Dachverband immer öfter auf die Expertise seines Musikvereins setze, wenn es um die Entwicklung neuer Ideen zur Nachwuchsgewinnung gehe.

Jan Korporaal, Vorstand für den Fachbereich Marketing, kann auf sein Foto- und Videoteam ebenso zurückgreifen wie auf das Redaktionsteam des „Klarinettenmuckel“, des Mitgliedermagazins. Artverwandt ist die Arbeit von Heiner Kredel vom Fachbereich Öffentlichkeitsarbeit.

Seit einem Jahr erst im Vorstandsamt ist Johannes Dornheim im Fachbereich Veranstaltungen und Vereinsleben. Seiner Zielsetzung, die umfangreiche Organisationsarbeit auf eine möglichst breite Basis zu stellen, ist er einen deutlichen Schritt näher gekommen. Dabei helfen intelligente IT-Lösungen wie „MS Teams“ und die App „Konzertmeister“ erheblich.

Besonders interessant für die Mitglieder war der Wirtschaftsbericht von Finanzvorstand Axel Froese. Zwar hatte er einen leichten Rückgang der soliden Rücklagen zu vermelden. Jedoch waren die damit verbundenen Ausgaben nach fast drei Jahren der Pandemie Investitionen „mit höchster Rendite für Gemeinschaftsgefühl und Zusammenhalt“.

Claudia Heim, der Kreisvorsitzenden im Nordbayerischen Musikbund, oblag es danach, einer ganze Reihe von Musikern die Ehrennadeln und Urkunden für bis zu 30 Jahre aktives Musizieren zu überreichen. 10 Jahre: Marco Fende, Fabian Gmelch, Leon Händel, Livia Loskarn, Philipp Molitor, Anna-Lena Nögel, Kristina Schmitt, Tobias Schneider, Tobias Schulze, Marie Singer und Ben Wagner; 20 Jahre: Elisabeth Kircheis, Franziska Hohe, Laura Kreppelt und Patrick Endres; 25 Jahre: Sina Rumstadt, Reinhard Kern, Michael Ismaier und Christian Paulus; 30 Jahre: Renate Zachlod. Sie wurde mit der Ehrennadel in Gold des Nordbayerischen Musikbundes aus der Hand der Kreisvorsitzenden Claudia Heim gewürdigt.

Die Klarnettistin Lena Dallhammer absolvierte die Prüfungen „D3“ und durfte sich dafür das goldene Leistungsabzeichen des Nordbayerischen Musikbundes ans Revers heften lassen.

Im Sommer, wenn der Musikverein von Donnerstag, 13. Juli, bis Sonntag, 16. Juli, ins „Kultur-Sommer-Quartier“ der Stadt Forchheim am Königsbad zum großen Festwochenende einlädt, werden auch die Gründungsmitglieder für 50-jährige Vereinszugehörigkeit ausgezeichnet. Das Festprogramm gibt es unter mv-fb.de. red