Das „Salon-Trio Ferenc Babari“ gibt am Sonntag, 7. Mai, 15.30 Uhr, ein Konzert im Kulturraum Sankt Gereon in Forchheim . Einlass ist ab 15 Uhr.

Bei beschwingter und erlesener Salonmusik können die Besucher eintauchen in die Welt der Kaffeehaus-Atmosphäre der Österreich-Ungarischen Kaiserlich und Königlichen Monarchie der Jahrhundertwende mit ihren berühmten Walzern, Melodien aus der Operettenwelt und ungarischen Csárdás-Melodien. Das „Salon-Trio Ferenc Babari“ besteht aus Mitgliedern des Staatstheaters Nürnberg . Das hohe künstlerische Niveau des Ensembles, die Virtuosität und die perfekte Interpretation sind bezeichnend für dieses gut eingespielte Team. Dem aus Budapest stammenden Leiter Ferenc Babari, der auch lange Jahre als Konzertmeister bei den Nürnberger Philharmonikern engagiert ist, gelang es, einen neuen farbigen Akzent in die Musikszene der Region zu setzen. Vor allem die ungarische Csárdás-Musik mit seinem Primás Babari reißen mit. Witz und Virtuosität sind hier eines. Beschwingt in den Sommer mit bekannten und beliebten Musikstücken von Jacques Offenbach , Johann Strauß, Georges Bizet , Franz Lehár , Emmerich Kálmán, Johannes Brahms , und anderen. Nähere Informationen zu Tickets über die Volkshochschule, vhs-forchheim.de oder im VHS-Büro in Forchheim , Hornschuchallee 20, Telefon 09191/86-1060. red