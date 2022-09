Die Verwaltungsgemeinschaft (VG) Dormitz mit den Mitgliedsgemeinden Dormitz , Hetzles und Kleinsendelbach hat eine Auszeichnung für besonderes Engagement bei der Digitalisierung von Bayerns Digitalministerin Judith Gerlach erhalten. Wie aus einer Pressemitteilung der Gemeinde Dormitz hervorgeht, wurde die Verwaltungsgemeinschaft zudem auf der Internetseite des Staatsministeriums für Digitales veröffentlicht. Hier wird gezeigt, welche Gemeinden bei der Digitalisierung bereits gut vorangekommen sind.

Das Bayerische Staatsministerium für Digitales unterstützt die Gemeinden mit einer Vielzahl von Maßnahmen bei der Verwaltungsdigitalisierung, wie zum Beispiel mit dem „Grundkurs Digitallotse“. Hier vermittelt das Ministerium rechtliche und organisatorische Grundlagen zur kommunalen Digitalisierung . Als „digitales Amt“ dürfen sich bayerische Kommunen bezeichnen, die bereits mindestens 50 kommunale und zentrale Online-Verfahren im sogenannten Bayern-Portal verlinkt haben.

Nach Prüfung durch das Bayerische Staatsministerium für Digitales überreichte Ministerin Judith Gerlach am Freitag, 23. September, persönlich ein Schild mit der Aufschrift „Digitales Amt“. Gemeinschaftsvorsitzende Gertrud Werner und Geschäftsleiter Nicky Weber sind stolz, dass die Verwaltungsgemeinschaft Dormitz mit aktuell 64 Online-Angeboten den digitalen

Weg beschritten hat und unter den Top fünf in Oberfranken ist.

Wie Digitalministerin Gerlach im Gespräch mit der Gemeinschaftsvorsitzenden Bürgermeisterin Gertrud Werner und Geschäftsleiter Nicky Weber sowie der Verwaltung erklärte, sei die Digitalisierung der Verwaltung eine der wichtigsten Aufgaben der Kommunen in den nächsten Monaten. Einige, wie etwa die VG Dormitz , sind hier bereits vorbildlich unterwegs, lobte Ministerin Gerlach.

„Mit dem Prädikat ,digitales Amt‘ wollen wir nicht nur das Engagement der Gemeinden, Städte und Landkreise würdigen. Wir wollen auch den Bürgerinnen und Bürgern zeigen: ,Schaut her, hier könnt ihr viele eurer Anliegen schon online erledigen.‘ In unserem konsequenten Modernisierungskurs haben wir mit dieser Auszeichnung den nächsten wichtigen Meilenstein erreicht“, sagte die Gemeinschaftsvorsitzende Werner. „Gleichzeitig bieten wir aber auch den uneingeschränkten persönlichen Service an – einfach, bürgerfreundlich, analog und digital“, fügte sie hinzu. red