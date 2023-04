Das Kuratorium zur Förderung von Kunst und Kultur im Forchheim Land lädt ein zum Konzert „Piazolla 100“, das am Sonntag, 23. April, 17 Uhr, im Kulturraum St. Gereon Forchheim aufgeführt wird. Das „Trio Étoiles“ mit dem Pianisten Vadym Palii und den Saxofonisten Sarah Lilian Kober und Vanja Sedlak präsentiert zum Auftakt der Konzertsaison des Kuratoriums Tango, Tango Nuevo und Weltmusik aus Lateinamerika und Spanien mit Werken von Astor Pantaleón Piazzolla, José Rodriguez, Philippe Geiss, Guilermo Lago, Darius Mihaud u. a.

Der Revolutionär des Tangos und Erfinder des Tango Nuevo , Astor Piazolla, wäre 2021 einhundert Jahre alt geworden. Zusätzlich zu einigen seiner Werke wird das aktuelle Programm mit Originalwerken aus Lateinamerika und Spanien u. a. von Guillermo Lago, Philippe Geiss, José Rodriuguez kombiniert – das Ergebnis ist in dieser besonderen Besetzung von Klavier, Sopran- und Bariton-/Altsaxophon absolut hörenswert.

In der Programmankündigung heißt es: „Virtuos, leidenschaftlich und sensibel, dabei neu und ungewöhnlich – ,Trio Étoiles’ (frz.: Stern) strahlt Licht und Wärme direkt in die Herzen des Publikums: eine himmlische Klangreise. Verspielt melodiös, heiter bis feurig, dann wieder akzentuiert und kraftvoll klingt die Vertonung der drei Profimusiker. Virtuos unterstreichen sie die verschiedenen Charaktere der Stücke, loten Farbenreichtum und Flexibilität ihrer Instrumente aus und legen eine Leidenschaft in die Musik, die jedem Ton Glanz verleiht.“

Eintrittskarten

Karten (sieben bis 14 Euro) sind im Vorverkauf beim Kulturamt des Landkreises Forchheim , Telefon 09191/861045, bei der Buchhandlung „s’blaue Stäffala“ in Forchheim , Telefon 09191/670567, beim Ticket- und Lottoshop Kefferstein, Telefon 09191/3515930, sowie an der Tageskasse (ab 16 Uhr) erhältlich. Kinder und Jugendliche vom zehnten bis 17. Lebensjahr erhalten 50 Prozent Ermäßigung. Weitere Infos unter forchheimer-kulturservice.de. red