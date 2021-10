Wie auch in den Jahren zuvor feierte man im Kinderhaus Verklärung Christi das Erntedankfest. Dank der Unterstützung der Eltern war auch in diesem Jahr wieder viel Obst und Gemüse zusammengekommen. Mit Pfarrer Martin Emge dankten die Kinder so für die Ernte und Emge segnete die Erntedankgaben. Daraus wurde dann gemeinsam mit den Kindern eine Gemüsesuppe für das Mittagessen gekocht. Auch interessierte Eltern durften die leckere Suppe probieren.