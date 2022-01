Mit dem Ende des Jahres 2021 trat die bisherige Vizepräsidentin des Bayerischen Verwaltungsgerichts Bayreuth , Angelika Janßen, in den Ruhestand . Die aus dem Landkreis Weißenburg/Gunzenhausen stammende Angelika Schöner wurde zu ihrer Nachfolgerin ernannt.

Janßen hatte ihre Laufbahn im bayerischen Staatsdienst 1987 begonnen und war Abteilungsleiterin am Landratsamt Bayreuth und Landesanwältin. 1996 wechselte sie in die Verwaltungsgerichtsbarkeit und war damit insgesamt 26 Jahre als Richterin am Verwaltungsgericht Bayreuth tätig. 2012 wurde sie zur Vorsitzenden Richterin ernannt. Zuletzt war sie Vorsitzende der 4. Kammer, die im Wesentlichen mit dem Kommunalabgabenrecht und dem Asylrecht für die Herkunftsländer Afrikas befasst ist. Zudem war Janßen viele Jahre Pressesprecherin des Gerichts.

Die neue Vizepräsidentin Angelika Schöner trat nach dem Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Bayreuth und der Ableistung des Referendariats 1990 in den bayerischen Staatsdienst ein. Sie war unter anderem Abteilungsleiterin am Landratsamt Bayreuth und Sachgebietsleiterin bei der Bezirksregierung von Oberfranken. 1995 begann sie ihre Tätigkeit als Richterin am Verwaltungsgericht Ansbach und wechselte 1999 an das Verwaltungsgericht Bayreuth .

2015 wurde sie zur Vorsitzenden Richterin am Verwaltungsgericht ernannt. Seitdem hat sie den Vorsitz der 1. Kammer inne, die vor allem für das Polizeirecht, das Waffenrecht, das Verkehrs- und Fahrerlaubnisrecht, das Straßen- und Wegerecht, das Tierschutzrecht sowie für das Jagd-, Forst- und Fischereirecht und das Asylrecht der Herkunftsländer Georgien, Kasachstan und Weißrussland zuständig ist. Schöner ist zudem als Güterichterin in Mediationsverfahren tätig, wie die Behörde in Bayreuth mitteilte. red