Zum Abschluss der 14. Neunkirchener Kulturtage ist am Sonntag, 7. Mai, 19.30 Uhr, in der Christuskirche ein Konzert des Hockenbergquartetts zu erleben. Das Quartett ist ein in Neunkirchen ansässiges Streichquartett, in dem sich ein Diplommusiker, eine Musiklehrerin, ein Musikverleger und ein Diplomingenieur zusammengefunden haben, um gemeinsam einige der großen Werke der Streichquartettliteratur zu studieren. Das Ergebnis dieser Arbeit bringt das Hockenbergquartett auch dieses Jahr im Rahmen der Neunkirchener Kulturtage zu Gehör. Der Eintritt ist frei. Foto: Markt Neunkirchen am Brand