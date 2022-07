Die private Fachoberschule (Fos) Fränkische Schweiz in Eggolsheim lud zur Zeugnisverleihung in die Eggerbachhalle. Die 57 Absolventinnen und Absolventen der Fos, die im Lindner-Gebäude in Neuses ansässig ist, konnten in feierlichem Rahmen ihre Fachabiturzeugnisse entgegennehmen.

Zweiter Bürgermeister Georg Eismann beglückwünschte die jungen Leute zu ihrem Erfolg und machte den künftigen Berufs- und Studienanfängern Mut, dass nicht nur Noten im Leben zählten. Denn auch Persönlichkeiten wie Winston Churchill hätten es trotz schlechter Leistungen in der Schule zu etwas gebracht.

Es folgten Ansprachen der Schulleitung, des Elternbeiratsvorsitzenden und der Klassensprecher sowie einige Danksagungen. Abschließend überreichten Schulleiter Bernhard Haberl und seine Stellvertreterin Julia Lambert die Zeugnisse. In diesem Jahr wurden gleich drei Schülerinnen als Jahrgangsbeste gewürdigt: Mirjam Hofmann, Lena Fischer und Antonia Holschuh.

Seit nunmehr vier Jahren können junge Menschen an der privaten Fachoberschule , die sich in Trägerschaft der Arche TWI gGmbH befindet, in den Ausbildungszweigen „Gestaltung“, „Gesundheit“, „Sozialwesen“ und „Agrarwirtschaft, Bio- und Umwelttechnologie“ ihre Reifeprüfungen ablegen. Kleine Klassen ermöglichen es laut Pressemitteilung der Schule, auf die Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler individuell einzugehen. Mehrere Redner lobten demnach die familiäre Schulatmosphäre, die moderne technische Ausstattung sowie die hervorragende, von viel Verständnis geprägte Betreuung. Die Schule sei mittlerweile erfolgreich in der Bildungslandschaft der Region etabliert. Für Eggolsheim sei es ein Glück und etwas Besonderes, so Zweiter Bürgermeister Eismann, dass der Markt eine Schule habe, die die Reifeprüfung anbiete. red