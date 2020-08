Nachdem ein Flohmarkt mit historischen Brauereiartikeln im Hof der ehemaligen Brauerei Neuner in der Bamberger Straße kürzlich so gut von der Bevölkerung angenommen wurde, wiederholt die Gemeinde eine solche Veranstaltung. Ein weiterer Neuner-Flohmarkt findet am Donnerstag, 3. September, von 16 bis 19 Uhr statt. Dabei werden Krüge und Gläser von regionalen Brauereien und Getränkeherstellern sowie Porzellan-Eisbecher, Stühle, Kisten und vieles mehr angeboten wird. Nähere Auskünfte gibt es bei der Gemeinde Ebensfeld unter Telefon 09573/960811. Foto: Matthias Einwag