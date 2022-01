Die Mitglieder der Jugendfeuerwehr aus Diebach haben am Samstagmorgen die Christbäume in den verschneiten Straßen von Diebach eingesammelt, wie die Verantwortlichen in einer Pressemeldung informieren. In zwei Gruppen waren die Jugendlichen im Dorf unterwegs und luden die Bäume auf, die anschließend auf der Grüngutabladestelle entsorgt wurden. Dank der starken Truppe konnte die Aktion bis Mittag erfolgreich abgeschlossen werden. Die Jugendfeuerwehr freute sich sehr über die entgegengebrachten Spenden und die anerkennenden Worte der Diebacher.

Weiter teilen die Verantwortlichen mit, dass sich interessierte Jungen und Mädchen im Alter von acht bis zwölf Jahren für die Aktionen der Jungfeuerwehr melden können. Einmal im Monat gibt es Veranstaltungen mit Spaß und Spielen. Infos hierzu sind erhältlich per E-Mail unter jungfeuerwehr@ffwdiebach.de, Ansprechpartnerinnen für dieses Thema sind Domenika und Philomena Mihm. red