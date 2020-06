Fahrzeuggespann kracht gegen Hausmauer

Mit einem Fahrzeuggespann, bestehend aus Zugfahrzeug und Pkw-Transportanhänger, krachte am Donnerstag um 23.15 Uhr ein 45-Jähriger gegen die Wand eines Hauses in der Lützelbucher Straße.

Der Mann hatte sein Gespann an einer Steigung abgestellt und wollte einen Pkw auf den Transportanhänger aufladen. Beim Befahren des Anhängers entstand jedoch eine Negativlast am Heck des Zugfahrzeuges. Das Zugfahrzeug wurde dadurch ausgehebelt, verlor die Bodenhaftung am Heck und das Gespann samt Ladung rollte rückwärts den Berg hinab.

Der Unfallverursacher saß zu diesem Zeitpunkt noch im Pkw, der gerade auf den Anhänger verladen wurde.

Ein Teil der Hauswand, gegen die das Fahrzeuggespann prallte, wurde durchbrochen und es entstand ein erheblicher Sachschaden, der nach ersten vorsichtigen Schätzungen bei mindestens 30 000 Euro liegt. Verletzt wurde niemand.

Die Coburger Polizei-Inspektion ermittelt gegen den Unfallverursacher wegen eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung, da dieser sein Fahrzeuggespann beim Beladen nicht ausreichend gesichert hatte, und deshalb war dieses gegen die Hauswand gerollt. pol