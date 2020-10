Nach einem Verkehrsunfall in der Bamberger Straße floh der Fahrer eines dunklen Pkw, ohne sich um den Unfallschaden zu kümmern. Am Montagnachmittag gegen 15.50 Uhr bog eine 39-jährige Mercedesfahrerin vom Kirchplatz auf die Staatsstraße ab. Dabei berührte ein ebenfalls abbiegendes Auto ihr Fahrzeug. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Die Frau hielt an und beruhigte ihr ebenfalls im Auto sitzendes Kind. In dieser Zeit hatte der andere Unfallbeteiligte auf Höhe einer Tankstelle gehalten. Er entfernte sich dann aber dennoch, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Bekannt ist nur, dass es sich um einen männlichen Fahrer handelte. Die Polizeiinspektion Bamberg-Land ermittelt wegen unerlaubten Entfernens

vom Unfallort. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0951/9129310 zu melden.