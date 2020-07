Entlang der einstigen Grenze

Groß war die Freude in der Geschäftsstelle des Tourismusvereins Coburg.Rennsteig, als der Bayerische Rundfunk Anfang des Jahres anfragte, ob die BR-Wanderwoche im August 2020 in der Urlaubsregion Coburg.Rennsteig stattfinden könne. Die Planungen liefen bereits auf Hochtouren, doch dann kam die Corona-Krise und stellte alles auf den Kopf. In Zusammenarbeit mit zahlreichen Partnern in der Region sowie dem MDR kann die grenzenlose Wanderwoche vom 17. bis 21. August nun doch stattfinden - wenn auch etwas anders als gewohnt.

2020 sollte nicht ausfallen

Vier geführte Extra-Touren in kleineren Gruppen mit Voranmeldung und ein großer gemeinsamer Wandertag für alle Wanderfreudigen zum Abschluss - das ist das Konzept der Wanderwoche, die das BR-Studio Franken seit einigen Jahren abwechselnd in den fränkischen Wandergebieten durchführt. "2020 wollten wir die Wanderwoche aufgrund des 30. Jubiläums der deutschen Wiedervereinigung unter das Motto ,Grenzenlos‘ stellen", erklärt Stefan Straßer vom BR-Studio Franken, der die Wanderwoche federführend organisiert. "Und welche Region eignet sich dafür besser, als die grenzübergreifende Urlaubsregion Coburg.Rennsteig?"

Entlang der ehemaligen Grenze

Die Anfrage in der Geschäftsstelle des Tourismusvereins Coburg.Rennsteig sei auf große Begeisterung gestoßen, bestätigt deren Geschäftsführer Jörg Steinhardt.

Sofort wurde damit begonnen, geeignete Touren zu erarbeiten, die entlang der ehemaligen Grenze führen und den Fokus auf die Geschichte der Region und ihrer Bewohner lenken. So wurden gemeinsam mit versierten Wanderführern die Touren in den verschiedenen Teilregionen, vom Rodachtal über Coburg und Sonneberg bis zum Rennsteig, erarbeitet und festgelegt.

"Auch die zwei Touren für den großen Abschlusswandertag standen bereits fest", erinnert sich Stefan Straßer, der gemeinsam mit den Wanderführern alle Touren abwanderte und optimierte. "Die vier Extra-Touren finden immer mit Voranmeldung und einer begrenzten Teilnehmerzahl statt.

Am Freitag können dann alle Wanderbegeisterten ohne Anmeldung an den Wanderungen und dem gemeinsamen Ausklang teilnehmen", erläutert Straßer. Erwartet werden zum Abschlusstag erfahrungsgemäß bis zu 250 Wanderer und insgesamt über 400 Teilnehmer am begleitenden Rahmenprogramm. Mit den aktuellen Corona-Bestimmungen sei dieses Konzept jedoch nicht vereinbar gewesen, erklärt der Organisator.

Doch ganz auf die BR-Wanderwoche im Jahr 2020 verzichten wollte man auch nicht. Die Lösung: Die Wanderungen in kleinen Gruppen mit einer begrenzten Teilnehmerzahl von 30 Personen sind aktuell möglich. "Wir haben daher den Freitag abgewandelt und werden hier ebenfalls eine Extra-Tour mit einer kleinen Gruppe durchführen", erklärt Jörg Steinhardt.

Aufgrund des länderübergreifenden Themas und der gemeinsamen Geschichte hat der BR auch den MDR mit ins Boot geholt, wie Stefan Straßer erklärt. "Wer nicht bis August warten will, kann die Touren schon jetzt auf eigene Faust erwandern und vorab testen", so Heike Neuhaus vom MDR. Details und Karten zu den Touren (siehe auch Infokasten) sind abrufbar unter www.coburg-rennsteig.de/brwanderwoche2020. red