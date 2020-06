Einst eine Fußballhochburg im Kreis

Ihr 100. Jubiläum hatten sich die Mitglieder der Sportfreunde Holzhausen ganz anders vorgestellt. Der Verein, gegründet 1920, wollte heuer sein langjähriges Bestehen, wie es sich gehört, mit einigen festlichen Veranstaltungen wie einem Festkommers mit Ehrungen und natürlich dem weit über die Landkreisgrenzen hinaus beliebten Fest am "Tivoli" in Holzhausen feiern. Die Coronakrise macht dem Verein allerdings einen Strich durch die Rechnung.

Fest macht den Verein bekannt

Durch das "Tivoli"-Fest sind die Sportfreunde im Königsberger Stadtteil vielen Menschen in nah und fern bekannt. An einem Wochenende im August kommen fast alle Mitglieder des Vereins zum Einsatz, um den vielen Besuchern eine heimelige Atmosphäre rund um ein großes Lagerfeuer am Festplatz vor ihrem Vereinsheim zu bescheren und sie zu bewirten.

Bekannt sind die Sportfreunde Holzhausen vor allem älteren Fußballfans. Denn vor einigen Jahrzehnten zählten die Fußballer der Sportfreunde zu den Spitzenteams im Landkreis. Meist nur mit Spielern aus dem eigenen Dorf besetzt, schafften sie unter ihrem Trainer Theo Pottler mehrere Meisterschaften und spielten 1991 sogar in der Bezirksoberliga, der damals höchsten Liga im Bezirk.

Auch die Jugendmannschaft mit ihrem Trainer Herbert Dietz und Betreuer Erich Mohr errang verschiedene Titel. Aber der Weg bis zu diesen Erfolgen war weit und nicht leicht.

Die Gründung

Nach der Gründung im Jahr 1920 durch elf junge Männer wurde erst einmal dort Fußball gespielt, wo heute in Holzhausen der Feuerwehrweiher liegt. Nach Ende des Zweiten Weltkriegs wurde zunächst zusammen mit den Sportfreunden Uchenhofen gespielt, bis Holzhausen 1950 in Eigenregie weitermachte.

Der Sportverein wurde unter der Führung von Erich Haßfurther sehr rege, denn außer als Fußballer waren die Spieler auch als Akteure einer Theatergruppe engagiert. Die sportlichen Erfolge ließen nicht lange auf sich warten. 1958 wieder eine Fusion, diesmal mit der SpVgg Mechenried, wurden elf Jahrelang bis 1969 viele Jugend- und Seniorenspiele in dem Nachbarort ausgetragen, ehe am 11. Juli 1969 ein eigener Verein auf den alten Namen "Sportfreunde Holzhausen" gegründet wurde.

Sportplatz gebaut

In den folgenden Jahren wurde unter den Vorsitzenden Martin Schuster, Walter Brohm und Willi Sauer viel Neues erarbeitet. So wurde ein Sportplatz mit Flutlichtanlage errichtet, ein Trainingsplatz angelegt, eine Unterstellhalle für schlechtes Wetter und ein Duschraum am alten Schulhaus gebaut. Somit stand für die Gästemannschaften beim Fußball eine einwandfreie Umkleide- und Waschmöglichkeit zur Verfügung. Das alte Schulhaus wird noch heute vom Verein als Vereinsheim genutzt und selbst bewirtschaftet. Es steht für Familienfeiern und sonstige Veranstaltungen des Vereins zur Verfügung.

Motor des Vereins war ab 1978 Horst Lübke, der später vielen auch als Präsident des Elferrates und Moderator bei den Faschingsveranstaltungen der Sportfreunde bekannt wurde. Denn Holzhausen gehörte mit seinen Faschingsveranstaltungen für einige Jahre zu den Hochburgen im Landkreis.

Nach einer längeren Pause knüpfen die Sportfreunde jetzt seit zwei Jahren mit ihren neuen Sitzungen an diese Tradition an. In diesem Jahr konnte noch vor der Coronapandemie das Jubiläumsjahr mit einer Sitzung unter dem Motto "Fanfaren klingen, die Stimmung ist toll, die Sportfreunde machen die 100 voll" eingeläutet werden.

Nicht mehr angeknüpft wird in der ehemaligen Fußballhochburg an die alte Fußballtradition. Denn seit Jahren wird in Holzhausen kein Fußball mehr gespielt. Aus Spielermangel musste 2014 mitten in der Saison der Spielbetrieb eingestellt werden. Das 1988 mit einem Festwochenende eingeweihte Spielfeld wird nun nicht mehr fußballerisch genutzt. Das sportliche Aushängeschild Holzhausen gibt es nicht mehr. Jetzt sind nur noch die Frauen in einer Gymnastik- und Tanzgruppe sportlich aktiv.

Besuchermagnet

Dazugekommen ist vor einigen Jahren das "Tivoli"-Fest auf dem Festplatz vor dem Vereinsheim, immer zu Beginn des Monats August, das alljährlich einen Besuchermagnet für die ganze Region darstellt. Auch auf diese Veranstaltung muss in diesem Jahr aus den bekannten Gründen verzichtet werden.

Zwölf Vorstände wechselten sich bei der Führung des Vereins ab. Seit 2019 leitet nun Thorsten Schmidt dessen Geschicke. Der Vorsitzende musste jetzt erst einmal alle Feierlichkeiten zum 100-jährigen Bestehen abblasen. Doch die Sportfreunde sind guten Mutes, dass sie 2021 dann das 101-jährige Bestehen mit einer Festveranstaltung gebührend feiern können und das "Tivoli"-Fest dann wieder viele Besucher nach Holzhausen locken wird.