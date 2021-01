Eigentlich wollte ich heute an dieser Stelle mal nichts über die aktuelle Corona-Situation schreiben. Einfach, weil das Thema eh schon zu vorherrschend ist.

Aber dann erreichte mich ein Anruf von einem netten Herrn, der mir erzählte, dass seine Frau seit gut einer Woche ehrenamtlich in einem Altenheim im Kulmbacher Land aushilft und das durchgehend im Nachtdienst. Allein. Das war für mich ein weiterer Aspekt, um einfach mal Danke sagen zu wollen.

Danke an all diejenigen, die täglich ihr Bestes geben, um der Situation Herr zu werden. Danke an all diejenigen, die nicht schimpfen, sondern handeln. Danke an alle, die Beruf, Haushalt und Homeschooling ohne zu klagen in Einklang bringen. Danke an alle Helfer, Unterstützer, Mutmacher und all die stillen Helden der Pandemie.

Es ist bei Weitem keine einfache Situation - und wir wünschen uns alle unsere Leichtigkeit, unsere Freude und ein Miteinander zurück. Doch das schaffen wir nur, wenn wir zusammenhalten.

Denn eines ist sicher: Wir können uns die Welt nicht besser und schöner meckern. Lieber packen wir mit an, helfen uns gegenseitig und gehen gemeinsam durch diese außergewöhnliche Zeit. Romy Denk