Eine Leichtverletzte und hoher Sachschaden

Mehr als 30 000 Euro Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch um 19 Uhr an der Angerkreuzung, bei dem sich eine Autofahrerin leicht verletzt hat. Ein 34-Jähriger wollte mit seinem VW aus der Goethestraße kommend nach links in die Schützenstraße abbiegen. Der Fahrer des Autos übersah dabei allerdings einen ihm entgegenkommenden Fiat, der geradeaus von der Bamberger Straße in Richtung Goethestraße unterwegs war. Auf der Kreuzung stießen die beiden Fahrzeuge zusammen und wurden massiv beschädigt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden von Abschleppdiensten geborgen. Die Fahrerin zog sich durch die Wucht des Aufpralls leichte Verletzungen zu und wurde ins Coburger Krankenhaus gebracht. Die Coburger Polizeiinspektion ermittelt gegen den Unfallverursacher wegen fahrlässiger Körperverletzung. pol